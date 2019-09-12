المدينة المنورة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً - بمشيئة الله - عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل محافظات ينبع, الحناكية, بدر, وادي الفرع, المهد والأجزاء المجاورة.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 08 من مساء اليوم.// انتهى //09:10ت م0018