عام / "الأرصاد" تنبه من نشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة
الخميس 1441/1/13 هـ الموافق 2019/09/12 م واس
المدينة المنورة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً - بمشيئة الله - عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل محافظات ينبع, الحناكية, بدر, وادي الفرع, المهد والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 08 من مساء اليوم.
// انتهى //
09:10ت م
0018