القاهرة 13 محرم 1441هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بمعاقبة محكمة جنايات القاهرة 11 متهمًا من قادة جماعة الإخوان بينهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر بالسجن المؤبد لإدانتهم في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.وسلطت الضوء على الإدانات الدولية والأممية والمحلية الواسعة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.وأخبرت قبول منظمة التعاون الإسلامي دعوة المملكة العربية السعودية عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية الأحد المقبل بمدينة جدة لبحث تصريحات "نتنياهو" واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي للموقف الإسرائيلي وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدي له بكل الطرق الممكنة.وعرجت على تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها ستقوم بدورها لتجنيب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار إفريقيا بأسرها.وتحدثت الصحف المصرية في عدة موضوعات دولية متفرقة منها تشكيل حكومة انتقالية بجنوب السودان في نوفمبر المقبل، وترحيب دولي بعزل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من منصبه، وقرار القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بنقل 678 ضباطًا وفردًا من الشرطة إلى الجيش.// انتهى //09:46ت م0019