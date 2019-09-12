بيروت 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج المحادثات التي أجراها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والتي تركزت حول ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل.وأشارت إلى تأكيد تقرير للجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أن طائرات النظام السوري تشن حملة دموية تستهدف على نحو ممنهج المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمزارع مما قد يصل الى حد الجرائم الحرب.وتحدثت عن شن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان بزعم المشاركة في أعمال مقاومة وحيازة وسائل قتالية.وتطرقت إلى تأكيد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن أي قرار لاسرائيل بفرض قوانينها وصلاحيتها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة ليس له أي مفعول قانوي دولي.ونقلت إعتبار القضاء الاسكتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر غير قانوني أي قبل اسبوعين فقط من موعد بريكست.وأوردت صحف لبنان توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال إحياء الولايات المتحدة الذكرى الـ 18 لهجمات 11 سبتمبر أمس بضرب حركة طالبان في أفغانستان بشكل أقوى من أي وقت مضى.// انتهـى //09:49ت م0020