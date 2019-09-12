رام الله 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تثمين رئيس دولة فلسطين محمود عباس عاليا دعوة المملكة العربية السعودية لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل لبحث تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي – إذا فاز بالانتخابات القادمة - ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.وتناولت الصحف دعم وزراء الخارجية العرب، وتأييدهم لخطة تحقيق السلام التي قدمها رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس، في مجلس الأمن في 20 فبراير 2018، مشددين على ضرورة دعم توجه القيادة الفلسطينية للتحرر والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.وسلطت الصحف الضوء على تحذير الاتحاد البرلماني العربي من خطورة الخطوات والإعلانات الإسرائيلية الممنهجة، التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تباعاً وفق أجندة متفق عليها، مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصفية القضية الفلسطينية بأي ثمن كان.وتابعت صحف فلسطين إدانة منظمة التعاون الإسلامي إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه".وأولت اهتماما بتحذيرات الاتحاد الأوروبي، اليوم، من أن تعهد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل يقوض فرص السلام في المنطقة.// انتهى //10:44ت م0027