الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واستستعد الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" لإطلاق وحدتها الاستشارية ( وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن)، التي كان قد أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وذلك خلال مؤتمر وقار لمساندة كبار السن الذي أقيم في مارس الماضي.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق، أن الخدمة تُعنى بتقديم الاستشارات الهاتفية لكبار السن، وأسرهم، وجلسائهم، ومقدمي الخدمات لهم ولبقية فئات المجتمع، للتعامل بشكل مهني وعلمي مع المشكلات التي تواجه كبار السن في حياتهم؛ لمساعدتهم و ذويهم على تجاوز الأزمات الاجتماعية والاضطرابات النفسية والتخفيف منها والتعايش مع المرحلة العمرية، وإرشاد ذويهم بطريقة التعامل معهم لحياة أسعد ومجتمع أفضل.وأضاف أن الجمعية تستعد خلال الأيام القادمة لإطلاق الخدمة رسميًا وتقديم الاستشارات الهاتفية التي تصل إلى 10 ساعات يومية، على مستوى المملكة، من خلال رقم مخصص للاستشارات، وبتنفيذ من جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، مؤكداً أنه يُشرف على تنفيذ هذه الخدمة مستشارون ومستشارات مؤهلون تأهيلًا علميًا ومهنيًا، ويحملون جميعهم خبرات عالية في مجال الإرشاد الأسري، لجميع فئات الأسرة، وقد أُعِدت لهم حقيبة خاصة في التعامل مع كبار السن؛ ليتدربوا على مزيد من المهارات المهنية لخدمة هذه الفئة.// انتهى //10:54ت م0028