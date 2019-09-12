الباحة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسينفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، دورات تدريبية عن "الإسعافات الأولية" للرجال و النساء، وذلك ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، يقدم خلالها العديد من المحاور حول الإسعافات الأولية والتدريب العملي.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أن الدورة التدريبية حول "الإسعافات الأولية" الخاصة بالرجال ستقام الاثنين المقبل، في مقر وحدة التدريب بمركز الهلال الأحمر بمحافظة المندق، فيما سينفذ الفرع دورة مماثلة للنساء الثلاثاء القادم، وذلك بمقر إدارة التدريب بالإدارة العامة للهلال الأحمر بمدينة الباحة.وأَضاف أن المتدرب سيحصل على كتاب للإسعافات الأولية وشهادة معتمدة من الهلال الأحمر، وبطاقة مسعف أولي، داعياً الراغبين في الالتحاق بتلك الدورات إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لفرع الهيئة بالمنطقة.// انتهى //10:54ت م0029