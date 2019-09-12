جيزان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحُرّث، والدائر بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، و العيدابي، و بيش، و صامطة، و صبيا، و ضمد، و فرسان، و فيفا، و هروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //10:55ت م0030