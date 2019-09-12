المدينة المنورة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسنفذ نادي آفاق المعرفة دورة تدريبية بعنوان "الإرشاد المهني ومهارات المقبلين على الخروج" بسجن المدينة المنورة, وذلك ضمن خطة الشراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".وبيّن أمين عام نادي آفاق الدكتور فراس الحربي أن الدورة استهدفت نزلاء ومنسوبي السجون بالمنطقة, حيث ناقشت عدة محاور منها تعريف بالإرشاد المهني, وطرق تطوير الذات, والثقة بالنفس والنجاح من بعد الفشل, وأفكار إبداعية لريادة الأعمال والتنمية الاجتماعية, ومهارات التواصل مع الآخرين, والسيرة الذاتية واجتياز مقابلات التوظيف, والأمن والأمان, والأمن الفكري للمقبلين على الخروج, والصحة النفسية, والتخلص من المشاعر السلبية, ودعوة للتسامح مع النفس والاندماج في المجتمع, والإنجاز فيه للمقبلين على الخروج, مشيداً بجودة التنظيم والتجهيز والاستقبال وتفاعل النزلاء مع الفعالية.// انتهى //10:56ت م0031