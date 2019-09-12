الدمام 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسبحثت جمعية القطيف الخيرية وجمعية "ترميم" الخيرية بالمنطقة الشرقية خلال لقائهما أمس، أوجه سبل التعاون والشراكات وتبادل الخبرات بين الجانبين.وأوضح رئيس جمعية القطيف الخيرية المهندس منير القطري، أن قيام الشراكة بين الجانبين ستحقق -بإذن الله - أهداف الجمعية الاستراتيجية في توفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة، عن طريق تهيئة السكن الصحي الآمن والمريح.// انتهى //11:22ت م0034