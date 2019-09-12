المدينة المنورة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بعد غدٍ, لقاءً بعنوان "دور الغرف التجارية والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال" وذلك بمقر الغرفة.ويستعرض اللقاء تجارب وقصص نجاح رواد الأعمال, بهدف نشر الإلهام واستكشاف أوجه الإبداع المختلفة التي تواكب تطلعات الشباب وطموحاتهم، ونقل تجارب النجاح من المستوى الشخصي إلى المستوى المجتمعي, والمساهمة في تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق تجارية متنوعة ترتقي بمستوى الاقتصاد الوطني.// انتهى //11:25ت م0036