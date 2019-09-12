عنيزة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسنظم موسم عنيزة للتمور 40 أمس، ندوة مشتركة حول "خدمة المزارعين"، بالتعاون مع مكتب الزراعة وصندوق التنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم، وذلك بمسرح المدينة الغذائية – شرق المحافظة -.وتحدث في الندوة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن المشحن عن دور مكتب عنيزة في خدمة المزارعين بالمحافظة ومبادرات المكتب وخدماته، مسلطاً الضوء على البرنامج التوعوي الذي انتهجته إدارة المكتب هذا العام وشراكتها مع موسم عنيزة للتمور.من جانبه بين مدير المركز الوطني للنخيل والتمور بالقصيم المهندس سليمان بن صالح الجطيلي أن البوابة الوطنية الإلكترونية لقطاع النخيل والتمور هي إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة التي يديرها المركز الوطني للنخيل والتمور، وهي مبادرة ترتكز على أربعة مشاريع رئيسية وهي: علامة للتمور السعودية مبنية على مواصفات قياسية، ونظام إلكتروني لربط الشركات اللوجستية، التي تقدم خدمات الشحن والنقل والتخزين المبرد، إضافة إلى ربط المخازن المبردة الحالية وتفعيلها، وربط مزودي الخدمات إلكترونياً وإنشاء متجر إلكتروني للتداول التجاري للتمور.بدوره أشار ممثل إدارة علاقات المقترضين بصندوق التنمية الزراعية سامي الحربي أن صندوق التنمية الزراعية مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، ويهدف للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين .// انتهى //11:27ت م0037