نجران 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة النشاط الطلابي اليوم، خطة البرامج والأنشطة المركزية والمحلية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440 - 1441هـ.وشملت الخطة 77 برنامجاً في مختلف أقسام النشاط الطلابي ومجالاته المتنوعة في العلوم والتقنية والبيئة والصحة والرياضة والثقافة الفنون, إضافة إلى مهارة، والريادة، ومجال الأسرة والمجتمع والتربية الكشفية والفنية.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي أن تلك البرامج سيكون لها دورها المأمول في بناء الشخصية المتوازنة للطالب من الناحية الاجتماعية والعقلية ليصبح مواطنا نافعا يخدم دينه ووطنه وأمته,وذلك بهدف تقوية التلاحم الوطني وطاعة ولي الأمر والمحافظة على مكتسبات الوطن, وترسيخ القيم الاجتماعية فضلا عن توثيق العلاقات الإيجابية بين المدرسة والأسرة والمجتمع باعتبارها مؤسسات تربوية تعنى بالطالب وتكتشف مواهبه وتعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه السليم خدمة للفرد وللمادة العلمية وتسهيلا لفهمها من خلال الممارسة الفعلية لها.من جهته أكد مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة عبده عطيف, أن إدارة النشاط الطلابي تسعى إلى تحقيق رؤية ورسالة وزارة التعليم بما ينسجم مع الواقع ويعكس الأهداف الإستراتيجية في ضوء برنامج رؤية المملكة 2030.وأضاف عطيف أن أهم تلك البرامج والأنشطة تتمثل في دورة العرضة السعودية ومسابقة موهوب العلمية وبطولة التعليم لكرة القدم، وفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" ، ودورات ريادة الأعمال و رواد النشاط، والحوارات الطلابية، والأسبوع العالمي للفضاء، ومنافسة الفرق الكشفية، ومسابقات اللغة العربية، والأولمبياد الوطني للتاريخ، والعديد من المبادرات الاجتماعية في العناية بالمساجد، وحفظ النعمة، وغرس الأشجار، داعياً جميع الطلاب إلى الاستفادة من تلك الأنشطة التربوية والتعليمية ذات الجودة العالية وتحقيق الريادة لبناء جيل مبدع.// انتهى //11:32ت م0039