الخليل 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، سيدة وولدها، ومواطنين فلسطينيين آخرين من بلدة الظاهرية ومخيم العروب في محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة خولة بدر أبو علان وولدها إبراهيم عادل ابو علان، وعدي شاهر ابو علان، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، كما اعتقلت الشاب معاذ خالد أبو شمعة من مخيم العروب شمال الخليل.// انتهى //11:32ت م0040