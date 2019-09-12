أبها 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي في محافظة تثليث أمس، اجتماعه الأول في دورته الثالثة، برئاسة محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع.وجرى خلال الاجتماع بحث مراحل التنفيذ في بعض المشروعات القائمة في المحافظة، إضافة إلى المشروعات الخدمية العاجلة مثل ازدواجية طريق تثليث - بيشة، وطريق تثليث - يدمه، واعتماد مراكز صحية جديدة، ورفع فئة المستشفى إلى فئة ( أ )، ومناقشة بعض الخدمات التي تخص المراكز التابعة لها.وفي ختام الجلسة شدد المحافظ على اللجان والأعضاء بذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين.// انتهى //11:34ت م0041