جيزان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان أمس، ورشة عمل في محافظة الداير بني مالك بعنوان "ممارسات الزراعة العضوية بالمدرجات الزراعية"، بمشاركة عدد من المتخصصين.وتهدف الورشة إلى إطلاع مزارعي المناطق الجبلية على التحول من الزراعة الكيميائية إلى الزراعة العضوية، والاطلاع على دور الوزارة في تحمل تكاليف الفحص والتوثيق للمنتجات العضوية لمزارع عضوي من أجل توفير الغذاء الآمن وحماية البيئة والحفاظ على مياه الري.وتضمنت ورشة العمل العديد من المحاور المتخصصة حول ممارسات الزراعة العضوية بالمدرجات الزراعية ومدخلات الإنتاج العضوي، والدراسة الاستشارية ومخرجاتها وتقنية حصاد مياه الأمطار، إلى جانب الحصاد المائي والمدرجات الزراعية, كما شملت ورشة العمل عرضاً لأهداف التنمية الريفية الزراعية المستدامة والخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية.// انتهى //12:35ت م0049