نجران 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسالتقى أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان في مكتبه بمقر الأمانة اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المكلف عبدالله بن علي النجراني.يأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية بالمنطقة لتعزيز سبل الشراكة بين الإدارتين ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة، وبحث أوجه التعاون بينهما، وتذليل الصعوبات للتكامل بين مختلف الإدارات الحكومية بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع على أفراده.// انتهى //12:42ت م0052