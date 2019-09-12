موسكو 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسنددت روسيا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن من الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن تلك الخطوة قد تشعل التوتر في المنطقة.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها الليلة الماضية "لدينا مخاوف إزاء مثل هذه الخطط من القيادة الإسرائيلية والتي قد يغذي تنفيذها التوتر في المنطقة ويقوض آمال تحقيق السلام".وجاء هذا البيان قبيل محادثات بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي على البحر الأسود في وقت لاحق اليوم.// انتهى //12:58ت م0059