تبوك 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسكرم مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني في مكتبه أمس, عدداً من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، نظير تميزهم في أعمال حج عام 1440 هـ.وهنأ اللواء الشهراني المكرمين على ما قدموه من جهد مميز خلال موسم الحج في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام والعمل على راحتهم، وحثهم على الاستمرار بالعمل والجد والاجتهاد، وأن يكون هذا التكريم دافع لهم لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.من جانبهم، عبّر المكرمين عن سعادتهم بهذا التكريم الذي عدوه حافزاً لهم لبذل المزيد.// انتهى //13:00ت م0060