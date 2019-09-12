الدمام 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية أمس، برنامج "حصين" التوعوي في عدد من المدن ومحافظات المنطقة.ويهدف البرنامج الذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية، إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والطرق المثلى للتعامل الذكي معها.وأشارت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية أنها نشرت برنامج حصين في عدد من المدارس والأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمجمعات الصحية والمتنزهات والأماكن العامة، إضافة إلى توزيع عدد من إصدارات الرئاسة العامة.// انتهى //13:02ت م0061