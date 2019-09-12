بيروت 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي تحلقيه فوق أجواء الجنوب اللبناني خارقًا بشكل متعمد قرار مجلس الامن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن طائرة إستطلاع إسرائيلية نوع "أم كا" دون طيار انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا بجنوب لبنان ونفذت طلعات استكشافية على علو مرتفع فوق قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا ثم غادرت الاجواء باتجاه الاراضي المحتلة.// انتهى //13:05ت م0063