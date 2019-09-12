الوجه 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساستقبل المجلس البلدي بمحافظة حقل أمس, المجلس البلدي بمحافظة الوجه , حيث تبادلا الخبرات والتجارب التي من شأنها تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومناقشة ما يهم الشؤون البلدية.واستهل اللقاء بكلمة لنائب رئيس المجلس البلدي بحقل عمر أبو العز نيابة عن أعضاء المجلس ثمن فيها هذه المبادرة الهادفة للتطوير في أداء العمل البلدي، متمنياً للجميع التوفيق.بعد ذلك توجه الجميع في جولة ميدانية على محافظة حقل شملت مقر المحافظة وقلعة الملك عبدالعزيز ومنتزه النخيل ومنتزه الأمير فهد بن سلطان البحري، واختتمت بزيارة المدخل الشمالي للمحافظة.وأكد رئيس المجلس البلدي بالوجه أحمد بن محمود الشريف, أن هذا اللقاء سيسهم في الاستفادة من المجلس البلدي بحقل وتبادل الخبرات.// انتهى //14:26ت م0115