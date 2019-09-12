الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسيرعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، "المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب"، الذي ينعقد خلال الفترة 16 - 18 سبتمبر 2019 بقاعة المؤتمرات بفندق انتركونتننتال بمدينة الرياض.ويختص المؤتمر بصناعة الحديد والصلب المهمة، وسيشهد حضىوراً دولياً مكثفاً سواء على صعيد القيادات العالمية والإقليمية في صناعة الحديد والصلب، أو على صعيد الشركات التي ستحضر وتشارك في المؤتمر، إضافة إلى المتحدثين الرسميين الحكوميين من الوزارات والهيئات السعودية المختلفة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والثروة المعدنية.وستنطلق أولى أعمال المؤتمر وجلساته يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، إذ ستكون البداية بكلمة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، عقب ذلك كلمة ختامية لرئيس المؤتمر المهندس رائد العجاجي، وبعدها ستتوالى جلسات اليوم الأول من المؤتمر والمعرض المصاحب له، إضافة إلى جلسات اليوم الثاني التي تتناول مواضيع مهمة في صناعة الحديد والصلب التي تُعد واحدة من أهم ركائز الصناعات الاستراتيجية في مختلف دول العالم، ولذلك يأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي تقوم عليه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد المنبثقة من مجلس الغرف السعودية، أسوة بالمؤتمرات العالمية، التي أصبحت تشكل ثقلاً علمياً وإعلامياً مهماً في تطوير هذه الصناعه، خصوصاً وأن صناعة الحديد والصلب في المملكة تعد واحدة من ركائز الصناعات الاستراتيجية التي يعوّل عليها لتلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر دفع عجلة النمو الاقتصادي نحو تعزيز تنويع مصادر الدخل ودعم تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها.وسيقام على هامش المؤتمر أيضاً، معرضاً يشارك فيه مجموعة من مختلف مصانع الحديد العالمية والإقليمية والمحلية العريقة، إضافة إلى عدد من الرعاة والمشاركين المختصين بالصناعات الوسيطة والتحويلية والخدمات اللوجستية والنشاطات التجارية ذات العلاقة بصناعة الحديد والصلب، كما تشارك فيه مجموعة من الهيئات الحكومية، وأيضا مؤسسات ووسائل إعلامية مختصة في أخبار ودراسات صناعة الحديد والصلب العالمية.من جهة أخرى، تجاوز عدد المشاركين المسجلين لحضور المؤتمر أكثر من 750 مشارك من داخل المملكة ومن خارجها الأمر الذي سيعطي زخماً سيسهم في إنجاح المؤتمر للخروج بتوصيات تطور وتحفز من هذه الصناعة، حيث يهدف المؤتمر إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها تسليط الضوء على دور المملكة الريادي على المستوى الاقتصادي الإقليمي والعالمي، ولفت انتباه قادة صناعة الحديد والصلب العالمية نحو التحولات الحالية الجارية في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة الحديد والصلب، وعرض الفرص أمام الاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع منتجات الحديد والصلب المتقدمة لخدمة صناعات حديثة مستهدفة مثل صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، وبناء السفن، إضافة إلى استقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة لأول مرة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين في قطاع صناعة الحديد الوطنية للقائهم وبحث سبل التعاون وتحقيق المصالح المشتركة، كما سيوفر المؤتمر إتاحة الفرصة لاندماج القطاعات الحكومية الرسمية مع القطاع الوطني الخاص لإجراء حوارات مباشرة مع قادة صناعة الحديد والصلب العالمية، لبحث آفاق التعاون الاستثماري المشترك، بهدف تطوير صناعة الحديد والصلب الوطنية من أجل تحقيق الريادة على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يخلق فرص توليد الوظائف في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية الوطنية.الجدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر بهذا المستوى من الضخامة يُعد تحدياً كبيراً وخاصة أنه يُنظم لأول مرة وبجهود وطنية ذاتية، إلا أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بذلت جهوداً كبيرة أشركت فيها العديد من الهيئات الحكومية، توجتها الرعاية الكريمة من قبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.// انتهى //14:26ت م0117