ينبع 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساختتم تعليم محافظة ينبع اليوم, البرنامج التدريبي "أنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر"، الذي يهدف إلى رفع قدرات منسوبي الأمن والسلامة ومنسقي السلامة للقيام بإدارة فعالة لمنظومة السلامة في المدارس وتفعيل لجان السلامة ونشر مفهومها, بحضور مدير عام التعليم بالمحافظة الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي, مدير الأمن والسلامة عبدالله السناني, وعدد من القيادات التربوية, وبمشاركة منسقي الأمن والسلامة بمدارس البنين بتعليم ينبع والقطاعات التابعة لها.وحث مدير التعليم مشرفي الأمن والسلامة والمنسقين في المدارس على التركيز على حس الأمن والسلامة ونقله للمعلمين والطلاب وغرس مفاهيم الأمن والسلامة وإيصالها لأبنائنا الطلاب والاهتمام بمخارج الطوارئ وجميع اشتراطات السلامة في المدارس والتعريف بها وبطرق استخدامها، متأملًا من المشاركين نشر ثقافة الأمن والسلامة.وأشار الدكتور العقيبي إلى الأثر الذي تصنعه فرضيات الإخلاء من رفع مستوى الوعي بمجال السلامة والوقاية من الحريق ومعرفة طرق الإخلاء الصحيحة وزيادة مستوى الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ، والوقوف على جاهزية وكفاءة إجراءات الطوارئ والسلامة.يذكر أن البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام, وتناول الإطار العام لمفهوم إدارة السلامة المدرسية، وأسس السلامة المدرسية ودور القيادة الفعالة في دعمها، والمكونات الأساسية لنظام إدارة السلامة المدرسية، ومحتويات نظام إدارة الأمن والسلامة المدرسية، وطرق تقييم نظام إدارة السلامة المدرسية، والمبادئ العامة لتقييم إدارة المخاطر، ومراقبة تقييم الأداء والتحقيق في الحوادث، والعوائق الرئيسة لمعايير السلامة المدرسية، وطرق تبني معايير جيدة للسلامة المدرسية، والمبادئ الفعالة لمنظومة إدارة السلامة المدرسية.// انتهى //14:29ت م0118