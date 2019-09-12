الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسوقعت وزارة الصحة اليوم , اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) .وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم البرنامج بتقديم الخدمات الاستشارية المالية والتقنية لما تقوم به الوزارة من خطط إستراتيجية ومشاريع واستثمارات في مجال التحول الرقمي الصحي، مدعومة بدراسات الجدوى اللازمة لتوسعات واستثمارات الوزارة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بالمواءمة بين إستراتيجية الحكومة الإلكترونية الوطنية وإستراتيجية وزارة الصحة، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود البرنامج الرامية إلى دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، من خلال تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تلبي احتياجات المواطن وتواكب تطلعاته.// انتهى //14:30ت م0121