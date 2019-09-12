الدمام 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأكملت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة، بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدين من الجمعية, وذلك في مقرها بالدمام.وأكد مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، ضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية بهذه الفعالية لليوم الوطني، الذي يُعد مناسبة غالية على الجميع للتعبير عن فرحتهم، مشددًا على أهمية تعاون جميع الجهات المختصة لإنجاح المناسبة العزيزة على الجميع والعمل على إبراز ما تشهده الجمعية من تطور في جميع المجالات في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //14:31ت م0122