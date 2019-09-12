الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واستنطلق اليوم ، الدورة العلمية التاسعة عشرة التي ينظمها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران "متون"، وذلك في جامع يوسف آل عفان بحي الضباط، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران.ويبدأ الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس في شرح كتاب (أصول السنة للإمام أحمد)، بعد صلاتي العصر والمغرب من يومي الخميس والجمعة ، وفي يوم السبت يبدأ الدكتور أحمد بن حمد الونيس، بشرح عمدة الأحكام من باب صلاة العيدين إلى نهاية كتاب الزكاة، بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء.// انتهى //14:33ت م0123