المدينة المنورة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واستستضيف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غداً, لقاء قيادات التعليم الجامعي للعام الجامعي 1441هـ على مدى يومين، بحضور معالي معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.ويهدف اللقاء الذي يرعاه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ إلى استعراض برامج وكالة التعليم الجامعي، وبرامج وكالة البحث والابتكار، وبرامج المكتبة الرقمية السعودية، وبرامج الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بالإضافة إلى مناقشة الآليات التشاركية بين الجامعات وقطاع الجامعات والبحث والابتكار بالوزارة، وجهود وآليات إسهام الجامعات في تحقيق رؤية المملكة 2030.وتتضمن جدول أعمال الورشة , مناقشة مواءمة مخرجات التعليم الجامعي لاحتياجات سوق العمل، ومناقشة بوابة القبول الموحد، ومنصة قياس مخرجات التعليم العالي، وبرامج كليات المجتمع وآليات تطويرها مهنيا، وتطوير كليات التربية وبرنامج إعداد المعلم، وغيرها من البنود في إطار تعزيز المكانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.// انتهى //14:36ت م0124