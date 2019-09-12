الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساختتمت شركة الإلكترونيات المتقدمة اليوم مشاركتها الناجحة كجزء من الجناح السعودي في الدورة 24 لمؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019، وذلك في إطار التزامها بتعزيز أهداف الطاقة بالمملكة العربية السعودية.وخلال هذا الحدث الذي يُطلق كل ثلاث سنوات، بتنظيمٍ من مجلس الطاقة العالمي ورعايةٍ من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت شركة الإلكترونيات المتقدمة بعرض مجموعتها الشاملة من حلول الطاقة المبتكرة والفعالة والمستدامة والمتمثلة في العدادات الذكية المتكاملة وحلول المدن الذكية المتقدمة، وشكّلت هذه الحلول عامل جذب رئيسي بالمعرض كونها تنسجم مع شعار المؤتمر الرئيسي: "الطاقة من أجل الازدهار".وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبد العزيز الدعيلج: "إن أكثر ما يسعدنا هو وصولنا إلى مسارٍ جديد خلال رحلة نمونا الناجحة، ويتجلى ذلك في الختام الناجح لمشاركتنا في حدث إستراتيجي مهم كمؤتمر الطاقة العالمي، الذي أتاح لنا فرصة رائعة لاستقطاب رؤى أعمق للاتجاهات الحالية والمستقبلية في صناعة الطاقة، بالإضافة إلى التواصل الجاد والمثمر مع شركائنا العالميين والإقليميين. وسوف يلهمنا التقدير الهائل الذي تلقيناه من عملائنا لمواصلة تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتطورة، وتسهم في تعزيز طموحات المملكة بمجال الطاقة، وفق ما هو مخطط له في رؤية المملكة 2030 ".وتساعد العدادات الذكية، التي تعمل من خلال بنية تحتية متطورة، في قياس وجمع وتحليل وتحسين استخدام الطاقة، كما توفر العدادات الذكية من شركة الإلكترونيات المتقدمة لعملائها رؤية عميقة في استهلاكهم للخدمات تمكّنهم من خفض تكاليف التشغيل.// انتهى //14:37ت م0125