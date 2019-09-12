القريات 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساستقبل مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بمكتبه, فريق القريات التطوعي.ونوه الدكتور الثبيتي بالدور المهم في خدمة المجتمع لمثل هذه الفرق وما يعكسه العمل التطوعي من أثر إيجابي على الفرد والمجتمع.واستمع الثبيتي من قائد الفريق التطوعي سلطان الجباب عن أنشطة الفريق ومهامه التطوعية، وبرامجه المتنوعة والشراكات المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.وأبدى مدير تعليم القريات دعمه للفرق التطوعي والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أوساط المجتمع وفق رؤية المملكة 2030 ، مؤكدًا دوره وما يمثله العمل التطوعي في تنمية وتطور المجتمعات، وإسهامه في تعزيز دور برامج التطوع المجتمعي، مقدمًا شكره للفريق والجهود التي يقوم بها وأكد على أهمية ودعم مثل هذه الأعمال التي يقوم بها فريق القريات التطوعي.// انتهى //14:38ت م0126