أبها13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 17 مدرسة في مشروع" توطين التدريب"، استكمالاً لمشروع التوطين (مكّن) في المدارس التي نفذت المرحلتين الأولى والثانية منه .وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم عسير سفر البريدي أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المدرسة من تطوير معلميها مهنياً في برامج نوعية وفقاً للاحتياج التدريبي.وأشار إلى أن مدارس التوطين تشمل سبع مدارس ثانوية، هي: البيهقي ، وعبل ، ومدينة سلطان ، والأبناء الثالثة ، وآل سرحان ، وصقر قريش ، والفرعين ، وثلاث مدارس متوسطة هي: متوسطة حسن آل الشيخ، واليقين، والربيع بن خثيم إضافة إلى سبع مدارس ابتدائية هي: التحفيظ بأبها ، ومحمد الفاتح ، والأبناء الخامسة ، والبيان ، والإمام الشعبي ، والأبناء الأولى ، وابتدائية عثمان بن عفان .// انتهى //14:39ت م0127