حفر الباطن 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسعقد أعضاء مبادرة "تأسيس جمعية نسائية" التي أطلقها صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، اجتماعًا, برئاسة عضو مجلس إدارة غرفة حفر الباطن ابراهيم الحميدي العنزي، وحضور مستشار سمو المحافظ المهندس عبدالله الغامدي، وعدد من المسؤولين في المحافظة, وذلك في مقر الغرفة بحفر الباطن.وناقش الاجتماع خلال اللقاء أهداف المبادرة التي تعنى بالمرأة في محافظة حفر الباطن، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتنمية دورها لتكون عنصر فعال بكفاءة عالية في مجتمع حضاري تنموي، إضافة إلى تشكيل فريق عمل لوضع خارطة طريق لخطوات تأسيس الجمعية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.// انتهى //15:57ت م0154