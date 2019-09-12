بغداد 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم, على انخفاض بنسبة 0.11 %, متوقفاً عند 470.16 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 8 شركات, وارتفاع أسهم 5 أخرى, فيما حافظت 9 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 146,865,230 سهماً, بقيمة 153,308,624 ديناراً عراقياً, تحصلت من خلال إبرام 257 صفقة, شملت 22 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //15:58ت م0155