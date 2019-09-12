موريتانيا 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساستنكرت موريتانيا إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ضمّ المستوطنات الإسرائيليّة غير الشرعيّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميّت.ورفضت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها اليوم جميع خطط حكومة الاحتلال لتقسيم فلسطين أرضاً وشعباً وهوية ثمناً للانتخابات الإسرائيلية, مدينةً التصريحات التي يلقيها أعضاء حكومة الاحتلال المعادية لجميع معاهدات السلام وتدفع المنطقة لتأجيج العنف، لأغراض انتخابية.// انتهى //15:59ت م0156