الخرطوم 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، اليوم، الملحق العسكري الفرنسي المقدم إلكس كروز الذي تسلم مهامه ملحقاً عسكرياً جديداً لبلاده بالخرطوم.وأكد رئيس أركان الجيش السوداني خلال اللقاء أن السودان تتطلع لتطوير علاقات التعاون العسكري في المجالات كافة، خصوصاً والبلاد تدخل مرحلة جديدة.من جانبه، أكد كروز حرص بلاده على تطوير التعاون مع السودان، مشيراً إلى أن الأوضاع الجديدة في السودان مواتية لرفع شكل التعاون والعلاقات بين البلدين والجيشين.// انتهى //16:03ت م0159