القاهرة 13 محرم 1441هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف، الذي يزور القاهرة حاليًا.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في تصريح صحفي اليوم أن الوزير محمود علي يوسف سلم الرئيس المصري رسالة من نظيره الجيبوتي تتعلق بالعلاقات الثنائية وأطر التعاون المشترك بين البلدين.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يرتقي لمستوى الشراكة الإستراتيجية.// انتهى //16:04ت م0160