بريدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسبدأت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم تصنيف وفرز 70 فرصة استثمارية جديدة بعد ملتقى الفرص الاستثمارية الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الغرف السعودية، وذلك من خلال استمارة موحدة تمهيداً لرفعها للمجلس لمناقشتها واستعراضها مع هيئة الاستثمار العام استعداداً لإعادة طرحها على المستويات الثلاث المحلية وعلى مستوى المملكة وخارجها.وكانت غرفة القصيم وانطلاقاً من مسؤولياتها ورسالتها الاقتصادية والتجارية قد استضافت فريق الهيئة العامة للاستثمار وممثلي مجلس الغرف السعودية وكل من لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة وأمانة المنطقة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم، حيث تم استعراض قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة بالقصيم، إذ جرى خلال اللقاء التوصية بإعادة فرزها ورفعها لمجلس الغرف السعودية.// انتهى //16:05ت م0161