جدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسعقدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اليوم، اللقاء الثامن لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها بحضور مدير عام المؤسسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر والرؤساء التنفيذيين للشركات والوحدات الاستراتيجية الناشئة عن التخصيص وقيادات جميع القطاعات في المؤسسة ومجموعة شركاتها.وجرى خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه من مبادرات ضمن البرنامج الذي أُطلق منتصف عام 2015م، إلى جانب مناقشة أبرز المشاريع الجديدة وتحديد أولويات وأهداف المرحلة المقبلة.ونوه المهندس الجاسر في كلمته الافتتاحية بما تم إنجازه من مبادرات ضمن برنامج التحول خلال السنوات القليلة الماضية في مجال تحديث وتنمية الأسطول والاستثمار في العنصر البشري, ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات والمنتجات والأنظمة والإجراءات، مرجعاً ذلك بعد توفيق الله إلى جهود منسوبي المؤسسة ومجموعة شركاتها الذين بذلوا جهودا مخلصة ومتفانية لإنجاز هذه المبادرات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول، وحثهم على مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء والأداء المتميز لإنجاز المزيد من الأهداف في هذه المرحلة التي يشهد فيها الوطن تنفيذ مشاريع استراتيجية وبرامج تنموية شاملة ومستدامة تفرض مواكبتها بتوفير أفضل خدمات النقل الجوي.واستعرض رؤساء الشركات والوحدات الاستراتيجية المبادرات والأهداف التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الحالي في مختلف المجالات، كما تم استعراض أهداف المرحلة المقبلة، ثم عُقدت ورشة العمل الرئيسية عبر عدة فرق عمل تجمع ممثلين من الشركات والقطاعات المختلفة لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات المقترحة لعام 2020 وبلورتها في مبادرات لإنجازها.وشهد اللقاء كذلك استعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج التحول, التي تبدأ بنهاية المرحلة الأولى في 2020 وحتى 2025, حيث ستستكمل برامج التطوير في مختلف قطاعات المؤسسة وشركاتها بما يواكب برامج التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ويسهم في تحقيق أهدافها.واختتم اللقاء بجلسة موسعة ضمت جميع فرق العمل والقيادات التنفيذية لتداول الأهداف المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة واستعراض الخطط اللازمة لإنجازها ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للشركة وتحديد الأولويات والمبادرات التي سيتم إنجازها قريباً.// انتهى //16:12ت م0163