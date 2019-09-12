عمّان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل التعاون بينهما في مختلف المجالات, إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية، حيث شدد العاهل الأردني على أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين بصفته الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.وتطرق اللقاء إلى الأزمات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.// انتهى //16:14ت م0164