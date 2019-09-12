أبهـا 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسنظمت وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة منطقة عسير أمس، ورشة عمل بعنوان "البوابة الاستثمارية للتأجير المؤقت", التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتسهيل آلية تقديمهم على هذه الفرص، وذلك بحضور وكيل الأمين للاستثمار وتنمية الإيرادات فيصل آل غانم ومديري الاستثمار بالوكالة وبلديات المنطقة.وناقش الجميع خلال الورشة الضوابط الخاصة باللائحة المعتمدة مؤخراً، وآلية إدخال واستخدام البوابة الإلكترونية وفرص تغذيه المنصة والعمل عليها، وتحسين مستوى الإيرادات والحرص على متابعتها بشكل دوري والرفع بالمعوقات التي تواجه تأخير استحصال قيمة العقود المتعثرة لدى الجميع لمعالجتها وفق الانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.// انتهى //16:14ت م0166