الجبيل 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسعقدت لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي اليوم, اجتماعها الرابع برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي, بحضور عددٍ من رؤساء الشركات الصناعية والجمعيات الخيرية, وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.وناقش المجلس الأجندة المجدولة في الاجتماع, كما اطلع على عروض عن مؤشرات الأداء لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين, بالإضافة إلى استراتيجية الهيدروجين بأرامكو السعودية.وشاهد أعضاء المجلس عرضًا تناول منطقة البلاس كيم, الذي اشتمل على البنى التحتية حيث انفقت الهيئة الملكية 842 مليون ريال لتوفير البنى التحتية والخدمات ، وعن الخطة الإعلامية لمدينة الجبيل الصناعية, التي احتوت على الرسالة والسياسة الإعلامية والخطاب الإعلامي للهيئة الملكية بالجبيل . كما اسمعوا إلى شرح مفصل عن منظومة مرافق الهيئة الملكية وقاعاتها التي تستهدف تنظيم الفعاليات والمؤتمرات.وتطرقوا إلى فرص التوظيف لخريجي معاهد وكليات الهيئة الملكية بالجبيل من خلال شرح موجز عن إعداد المتقدمين ونسبة المقبولين خلال الأعوام الماضية والاعتمادات الأكاديمية التي جرى الحصول عليها، بالإضافة إلى عروض عن خطة تطوير السكك الحديدية في مدن الهيئة الملكية، واستراتيجية الاستخدام المتعدد لمياه الري والمنطقة اللوجستية والميناء، بالإضافة إلى موجز عن أعمال لجان التكامل الصناعي ، و السلامة ، والخدمات المشتركة، والبيئة.واختتمت العروض بعرض عن جمعيتي إطعام وإرادة.يذكر أن اللجنة الاستدامة والتكامل الصناعي تهدف إلى تفعيل التنسيق والتعاون والتواصل المشترك بين الصناعات لتعزيز الميزة التنافسية والكفاءة التشغيلية لتحقيق وفورات كبيرة لكل شركة من الشركات العاملة في مدن الهيئة الملكية وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف مما يسهم في تطبيق مفهوم التكامل الصناعي بالمدينة، وتعزيز الاستدامة من خلال تفعيل التكامل الاقتصادي التشغيلي وتعزيز التميز التشغيلي في المدينة.// انتهى //16:14ت م0167