الأحساء 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء وجموع المصلين، اليوم الصلاة على شهيد الواجب في الحد الجنوبي الجندي أول فهد بن فلاح الخليف ، من منسوبي وزارة الحرس الوطني، وذلك بمسجد منيرة بنت عبدالله الموسى بقرية الكلابية ،وعقب الصلاة، نقل سمو محافظ الأحساء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، كما نقل تعازي سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه .وقال سمو محافظ الأحساء : إن الشهادة في سبيل الذود عن حياض الوطن، والدفاع عن بلادنا الغالية، لهو مفخرة كبيرة ووسام شرف واعتزاز، وهذا ما ناله ابن الأحساء الشهيد فهد الخليف ، سائلا المولى القدير أن يتقبله من الشهداء ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الميمون.من جهته، عبرت أسرة الشهيد فهد الخليف، الذي توفي في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بالأحساء، بعد إصابته أثناء تأدية واجبه على الحد الجنوبي، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء، على تعزيته في وفاة ابنها الشهيد، ولقيادة الرشيدة على مشاعرهم ومواساتهم لهم، سائلين المولى جلّ وعلا أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنهاأدّى الصلاة على الشهيد عدد من ضباط ومنسوبي الحرس الوطني والمسؤولين، وجموع من أهالي المحافظة// انتهى //17:00ت م0181