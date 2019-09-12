الأحساء 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسدشن المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي أمس, مشروع "أرشفة المناهج" إلكترونيا في متحف عبد الرزاق العرب المهتم بتاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية.وأشاد الفريدي بمبادرة العرب في تنفيذ أرشفة إلكترونية للمناهج الدراسية القديمة، التي ستسهم في إتاحة من لم يتمكن من زيارة متحفه التعرف على الكتب التي كانت تدرس في المدارس السعودية قبل نحو 70 عاماً.من جهته أوضح عبدالرزاق العرب صاحب متحف التعليم السعودي قديما, أنه بدأ في مشروع توثيق وأرشفة المناهج الدراسية إلكترونيا مطلع 1439هـ، مشيراً إلى أنه تمكن بعد 750 ساعة عمل وباستخدام بعض البرامج المتخصصة من أرشفة أكثر من 150 منهجاً ومستلزماً من مستلزمات التعليم.ولفت النظر إلى أنه سيتيح قريباً المناهج للتصفح عبر برامج بي دي إف PDF وبور بوينت Power point وريل بلير real player وذلك خلال احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89.وأكد العرب أنه يسعى لأرشفة 500 منهج، مشيراً إلى أن متحفه يضم مجموعة من أقدم المناهج الدراسية التي تم تأليفها بعد تولي الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وزارة التعليم التي كانت تعرف حينها بوزارة المعارف ومن ذلك: كتاب "سلم القراءة العربية" تأليف أحمد السباعي (1370هـ)، و"تسهيل الهجاء" تأليف عمر عبدالجبار ( 1389هـ)، وسلسلة كتب "بعد ما شاب" وهي من المقررات التي كانت معتمدة لتدريس الكبار (المدارس الليلية).مما يذكر أن متحف العرب تأسس عام 1405 وهو على مساحة 150 متراً مربعاً ويحتوي على أقسام عن الموروث الشعبي بجميع أشكاله، وأبرز أقسامه هو تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية.// انتهى //17:01ت م0182