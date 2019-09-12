أبها 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسقدّمت الكلية التقنية للبنين بمحافظة بيشة ضمن مشاركتها في مهرجان التمور "صفري بيشة 2019" في نسخته الثامنة ، العديد من المبادرات الطلابية والصناعات المميزة التي تفردت بها ونالت اعجاب زوار المهرجان .وعرضت الكلية أمام زوار المهرجان عدد من صناعاتها التحويلية الذي يعتبر تمر "الصفري" من أهم المركبات الأساسية في تكوينها ، وقام بتصنيعها أحد طلاب الكلية .وأوضح عميد الكلية التقنية ببيشة خالد ربيعان آل مشوط أن الكلية حرصت في مشاركتها هذا العام على تقديم أفضل أعمال طلابها لخدمة التمور في بيشة، مبيناً أن العرض يشمل صناعة السكر الأبيض والأسمر من التمور وكذلك صناعة حلوى الأطفال المستخلصة من التمور إلى جانب أعلاف الحيوانات والطيور، التي تصنع من سعف النخيل ونوى التمور ودبسها، بالإضافة إلى صناعة البسكويت والمعمول وغيرها من المركبات .وأضاف آل مشوط أن الكلية قدّمت من خلال معرضها المشارك عروضاً حيّة أمام الزوار عن كيفية الاستفادة من ألياف النخيل واستثمارها في صناعة البلاستيك ، وتقديمه كمنتج صديق للبيئة ، مبيناً أن الكلية تعمل على تطوير المنتج من خلال الدراسات والتجارب في معامل الكلية .وأبان أن الكلية تعرض في ركنها بشكل يومي العديد من أعمال واختراعات طلاب الكلية واهتماماتهم بالاستفادة من الصفري في بعض الصناعات التحويلية والاستخدامات المحلية التي تلبي تطلعات الزوار ، كما تقدم الكلية عروضاً مرئية عن أقسام وتخصصات الكلية تهدف من خلالها تهيئة المتدربين لسوق العمل، وجذب الطلاب للالتحاق بالكلية .// انتهى //17:09ت م0184