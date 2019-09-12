اجتماعي / جمعية ترابط تناقش مشاريعها الجديدة للعام ٢٠٢٠م
الخميس 1441/1/13 هـ الموافق 2019/09/12 م واس
الدمام 13 محرم 1441هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس
ناقش أعضاء مجلس ادارة جمعية ترابط الخيرية، خلال اجتماع المجلس الــ 11 ، أمس بالخبر ، 5 بنود رئيسة، التي تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية (2018 - 2020).
وأوضح رئيس المجلس زيد العيسى أن النقاش تمحور حول المشاريع القائمة من شراء عقار وتوقيع اتفاقيات جديدة، والبحث عن استثمارات جديدة ليعود ريعها على خدمات ترابط اللوجستية للمريض والمرافق معا ً.
من جهته بين الأمين العام المدير التنفيذي للجمعية ناصر الزاهد أن مشاريع الاستدامة كانت حديث المجلس ، وأن الاعضاء يعملون في سبيل دعم الخطة الاستراتيجية التي تواكب تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030 في تحويل برامج إيرادات الجمعية من رعوية الى تنموية.
// انتهى //
17:16ت م
0187