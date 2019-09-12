الدمام 13 محرم 1441هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسناقش أعضاء مجلس ادارة جمعية ترابط الخيرية، خلال اجتماع المجلس الــ 11 ، أمس بالخبر ، 5 بنود رئيسة، التي تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية (2018 - 2020).وأوضح رئيس المجلس زيد العيسى أن النقاش تمحور حول المشاريع القائمة من شراء عقار وتوقيع اتفاقيات جديدة، والبحث عن استثمارات جديدة ليعود ريعها على خدمات ترابط اللوجستية للمريض والمرافق معا ً.من جهته بين الأمين العام المدير التنفيذي للجمعية ناصر الزاهد أن مشاريع الاستدامة كانت حديث المجلس ، وأن الاعضاء يعملون في سبيل دعم الخطة الاستراتيجية التي تواكب تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030 في تحويل برامج إيرادات الجمعية من رعوية الى تنموية.// انتهى //17:16ت م0187