المدينة المنورة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واستنظم جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار، غداً, ملتقى ترابط السادس لذوي الإعاقة الحركية, وذلك بنادي المدينة المنورة لذوي الاحتياجات الخاصة.ويستهدف الملتقى، الذي يقام لمدة يومين، ذوي الإعاقة الحركية من الرجال والنساء فوق الـ 15 عاماً, وعددهم 280 مستفيداً, ويتضمن برامج توعوية ومحاضرات معرفية يستفيد منها المعاق, وفقرات يقدمها المعاقون في تطوير الذات بأنفسهم, إضافة إلى تنظيم مسابقات منوعة وتكريم المتميزين.ويعدّ الملتقى برنامجاً ثقافياً اجتماعياً لذوي الإعاقة الحركية بمنطقة المدينة المنورة, حيث يتم تهيئة مكان للأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف الملتقى إلى تقوية الجانب الاجتماعي والنفسي لذوي الإعاقة الحركية, وتنمية الجانب الفكري والثقافي لديهم, وتوعيتهم بحقوقهم, وفتح المجال لذوي الإعاقة للابتكارات الفكرية للبرامج والمشاريع التي تخدمهم والعمل على بناءها وتطويرها, وتبادل الخبرات وتعزيز الألفة والمحبة بين الفئة المستفيدة وذويهم.// انتهى //17:17ت م0189