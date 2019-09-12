عمّان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، المعتمدين لدى الأردن.وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي، إن اللقاء بحث ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع ضد إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.ووضع الوزير الأردني سفراء هذه الدول في صورة التداعيات الكارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مؤكداً أن الإعلان إذا نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضباً وعنفاً سيهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها.وشدد الصفدي على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته موقفاً واضحاً وصريحاً لإدانة الإعلان، ورفض هذا الخرق الفاضح للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، لكونه تصعيداً خطير ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.// انتهى //17:18ت م0190