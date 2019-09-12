لندن 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأعربت الحكومة البريطانية اليوم عن قلقها بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه ضم جزء من الأراضي الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية.وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط أليسون كينج، عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي, إن أي خطوة من هذا النوع تعد مخالفةً للقانون الدولي ومن شأنها أن تضر بعملية السلام في الشرق الأوسط.وجددت المسؤولة البريطانية التأكيد على موقف بلادها تجاه عملية السلام والتزامها بدعم حل الدولتين.// انتهى //17:20ت م0191