جيزان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي في مقر الفرع بجازان، أمس، بمدير عام جمعية الوداد لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله بن أحمد الحقوي.وقدم الحقوي خلال اللقاء تقريراً بالبرامج التي قدمتها الجمعية في مجال احتضان الأطفال دون عمر السنتين من مجهولي الأبوين، وإسنادهم إلى أسر مؤهلة على مستوى المملكة، وجهود فرع الوداد في منطقة جازان، مقدماً الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، ولفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على دعمهم لقطاع التنمية الاجتماعية وإسهامهم في تحقيق رسالة الوداد لرعاية الأيتام.من جهته قدم المهندس القنفذي شكره وتقديره لفريق الوداد على جهودهم المبذولة، مؤكداً أهمية التعاون لتحقيق الأهداف السامية التي يعمل الطرفان من أجلها في خدمة المجتمع.وجرى خلال اللقاء بحث تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز أعمال فرع الوداد بالمنطقة، مثمنين التعاون المثمر خلال الفترة الماضية.يذكر أن الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأيتام دون عمر السنتين من مجهولي الأبوين، وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة متابعة الأطفال مجهولي الأبوين وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.// انتهى //17:24ت م0192