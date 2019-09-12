مكة المكرمة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسقدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أكثر من 11 ألف خدمة في مبادرة "إياب" التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأسبوع الماضي للمشاركة في إنهاء إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة آليا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار بمشاركة عدد من الجهات المشاركة.وتهدف المبادرة في مرحلتها الأولى خلال موسم حج 1440هـ خدمة قرابة 30 ألف حاج وحاجة من (إندونيسيا، والهند، وماليزيا).وتقوم الجمعية بدورها في صالة الحجاج بالمطار بتقديم بعض الخدمات من خلال برنامجها الرئيسي "مضياف" الذي يعنى بتقديم الضيافة العربية الأصيلة من المشروبات الباردة من عبوات مياه مبردة ، وعبوات ماء زمزم المبارك، وعصيرات منوعة، ومشروبات ساخنة مختلفة تراعي أذواق الحجاج إضافة لبعض المأكولات الخفيفة المنوعة.من جهته أوضح مشرف مكتب الجمعية بالمدينة المنورة ثامر الملصي, أن هدية تشرفت بالمشاركة في هذه المبادرة المباركة ضمن الجهات العاملة في منظومة الحج، حيث تعنى المبادرة بتقليل وقت انتظار الحجاج في المطارات من خلال استكمال إجراءات السفر من مساكن الحجاج بكل يسر وسهولة.// انتهى //17:24ت م0193