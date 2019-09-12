لندن 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسرحبت الحكومة البريطانية بتوقيع المجلس السيادي في السودان والحركات المسلحة أمس, في جوبا، اتفاقاً على خارطة طريق لمحادثات السلام.ووصف السفير البريطاني لدى السودان عرفان صديق في بيان، اليوم، الاتفاقية بالخطوة المهمة المُرحب بها نحو السلام في السودان, مؤكداً أن الاستقرار والازدهار لن يتحقق بدون السلام.وجدد السفير التزام بلاده بدعم جهود السلام في السودان, داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام بتنفيذ الاتفاق.// انتهى //17:45ت م0195